Смерть мобилографа группы "Ирина Кайратовна" прокомментировали в полиции
Фото: Zakon.kz
Департамент полиции Астаны прокомментировал смерть 21-летнего мобилографа группы "Ирина Кайратовна" Шахназа Жылкайдарова, сообщает Zakon.kz.
"14 октября на концерте 21-летний мобилограф потерял сознание и упал на сцене. По прибытию скорой помощи, к несчастью, медики констатировали его смерть. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация и зрители с пониманием отреагировали, и концерт был завершен.
Между тем, в социальных сетях распространяется видео момента падения погибшего парня.
Ранее участники группы "Ирина Кайратовна" вышли к поклонникам во время концерта и заявили о смерти мобилографа.
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