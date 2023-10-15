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Группа "Ирина Кайратовна" сделала заявление после смерти мобилографа

"Ирина Кайратовна" Фото: скриншот видео
Группа "Ирина Кайратовна" опубликовала пост, в котором коллектив высказался о смерти 21-летнего мобилографа Шахназа Жылкайдарова, сообщает Zakon.kz.

Трогательный пост коллектив опубликовал на своей странице в Instagram.

В связи с неожиданной кончиной молодого человека, части команды, все концерты на 14-15 октября в Астане отменены.

В группе также рассказали, что не располагают информацией о точной причине ухода из жизни Шахназа Жылкайдарова. 

"На данный момент мы не располагаем информацией о точной причине ухода нашего дорогого друга и коллеги. Мы ждем официальных комментариев от компетентных органов, которые работают над установлением причины ухода Шахназа".

Также коллектив заявил, что тур по Европе будет посвящен памяти Жылкайдарова.

"Мы глубоко сожалеем о несостоявшихся концертах и любых неудобствах, которые это может причинить нашим поклонникам. Ваши интересы и поддержка всегда были и остаются для нас важны. Мы хотим также объявить, что наш предстоящий тур по Европе будет посвящен памяти и уважению Шахназа".

"Ирина Кайратовна" пообещала нести память о нем в каждом выступлении, как дань уважения его таланту и доброте. Участники группы выразили соболезнования семье и близким 21-летнего парня. 

Также они попросили не публиковать видео с моментом падения Шахназа Жылкайдарова в социальных сетях по этическим соображениям.

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Смерть мобилографа группы "Ирина Кайратовна" прокомментировали в полиции

14 октября участники группы "Ирина Кайратовна" вышли к поклонникам во время концерта и заявили о смерти их мобилографа. Как выяснилось, мобилограф упал перед началом мероприятия и скончался. Концерт отменили.

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