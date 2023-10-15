Два человека погибли в ДТП с участием автобуса на трассе Караганда – Молодежный
Фото: скриншот видео
15 октября на автодороге Караганда – Молодежный в 2 км от села Казахстан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: легковой автомашины Hyundai Sonata и автобуса Neoplan, сообщает Zakon.kz.
"В результате ДТП два пассажира автомашины Hyundai Sonata скончались на месте происшествия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч.3 ст. 345 УК РК", – сообщил начальник отдела полиции Осакаровского района Азиз Жумагазиев.
Назначены необходимые экспертизы
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