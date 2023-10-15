Два человека погибли в ДТП с участием автобуса на трассе Караганда – Молодежный

Фото: скриншот видео

15 октября на автодороге Караганда – Молодежный в 2 км от села Казахстан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: легковой автомашины Hyundai Sonata и автобуса Neoplan, сообщает Zakon.kz.

"В результате ДТП два пассажира автомашины Hyundai Sonata скончались на месте происшествия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч.3 ст. 345 УК РК", – сообщил начальник отдела полиции Осакаровского района Азиз Жумагазиев. Назначены необходимые экспертизы

Департамент полиции напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Ранее смертельный наезд на сидячего посреди дороги пешехода попал на видеорегистратор авто в Жетысуской области. Читайте также Пострадавшим в горах Алматы оказался профессиональный лыжник Снежная лавина сошла в горах Алматы

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