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Законодательство РК

Два человека погибли в ДТП с участием автобуса на трассе Караганда – Молодежный

ДТП Фото: скриншот видео
15 октября на автодороге Караганда – Молодежный в 2 км от села Казахстан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: легковой автомашины Hyundai Sonata и автобуса Neoplan, сообщает Zakon.kz.
"В результате ДТП два пассажира автомашины Hyundai Sonata скончались на месте происшествия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч.3 ст. 345 УК РК", – сообщил начальник отдела полиции Осакаровского района Азиз Жумагазиев.

Назначены необходимые экспертизы

Департамент полиции напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

Ранее смертельный наезд на сидячего посреди дороги пешехода попал на видеорегистратор авто в Жетысуской области.

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