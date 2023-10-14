Необычное ДТП со смертельным исходом произошло в Жетысуской области
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Смертельный наезд на сидячего посреди дороги пешехода попал на видеорегистратор авто в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло в ночь на 14 октября в Алакольском районе. 41-летний водитель Mercedes Benz на 524 км дороги Алматы – Оскемен сбил насмерть сидевшего на дороге 51-летнего мужчину.
Полицейские выясняют, как погибший оказался в темное время суток на проезжей части. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.
Полиция призвала граждан усилить бдительность на дорогах, соблюдать ПДД и не игнорировать требования дорожной безопасности.
12 октября 19-летний водитель BMW насмерть сбил велосипедиста в Караганде.
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