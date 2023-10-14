Необычное ДТП со смертельным исходом произошло в Жетысуской области

Смертельный наезд на сидячего посреди дороги пешехода попал на видеорегистратор авто в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло в ночь на 14 октября в Алакольском районе. 41-летний водитель Mercedes Benz на 524 км дороги Алматы – Оскемен сбил насмерть сидевшего на дороге 51-летнего мужчину.





Полицейские выясняют, как погибший оказался в темное время суток на проезжей части. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.



Полиция призвала граждан усилить бдительность на дорогах, соблюдать ПДД и не игнорировать требования дорожной безопасности.

12 октября 19-летний водитель BMW насмерть сбил велосипедиста в Караганде.