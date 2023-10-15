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Пострадавшим в горах Алматы оказался профессиональный лыжник

смерть человека Фото: pixabay
В пресс-службе ДЧС Алматы рассказали о том, что около 17:20 в Медеуском районе, левое плечо ледника Туюксу, сошла снежная лавина, сообщает Zakon.kz.

Спасатели Службы спасения 109 акимата города Алматы КСП "Туюк су" выехали для транспортировки лыжника, мужчине, предварительно, 33-35 лет.

"По предварительной информации, спровоцировавшего лавину при катании на лыжах по левому "плечу" ледника Туюксу. Сообщение поступило в службу спасения "109" от друга, который ожидает спасателей на месте. Двое, по предварительной информации, профессионально занимались данным видом спорта". Пресс-служба ДЧС города Алматы

Как уточняется, для спуска пострадавшего дополнительно выехали сотрудники ДЧС, "Казселезащиты".

Спасатели вновь напомнили туристам о том, что из-за погодных условий походы в горы близ Алматы лучше отложить на несколько дней. Ранее такое предупреждение уже было опубликовано.

До официальной информации алматинцы заявили о том, что на Шымбулаке сошла снежная лавина.

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