Девять снежных лавин сошли в горах Алматы

14 февраля 2024 года снежные лавины сошли в горах Алматы. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе ГУ "Казселезащита", жертв и пострадавших нет.

Специалисты отмечают, что во время обследования лавиноопасных участков с 8.00 до 15.00 14 февраля по бассейну реки Киши Алматы выявили самопроизвольные сходы снежных лавин.

"Выявлено 9 лавин общим объемом 4100 м3 снега. Большинство лавин сошло в труднодоступных местах, вдали от дорог и объектов. Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба ГУ "Казселезащита"

Как уточнили в учреждении, на местах заранее были установлены предупреждающие щиты.

"Выше ГК "Шымбулак" по бассейну реки Киши Алматы был выставлен блок-пост Департамента полиции и ГУ "Казселезащита" по ограничению доступа населения в зону лавинного риска. Также о высокой степени лавинной опасности совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматы была опубликована информация в СМИ с рекомендациями". Пресс-служба ГУ "Казселезащита"

Ранее сообщалось, что в бассейне реки Улкен Алматы, а также в бассейне реки Талгар произошел самопроизвольный сход снежных лавин общим объемом сошедших масс 13 750 кубометров. Большинство лавин остановилось на склоне и у подножья гор, четыре лавины сошли в озеро.