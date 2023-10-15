Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пьяный водитель и женщина-таксист столкнулись в жутком ДТП в Алматы

авария Фото: Zakon.kz
Лобовое столкновение Nissan Qashqai и Lada Granta произошло 15 октября на проспекте Сейфуллина не доезжая улицы Анны Никольской, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, Nissan Qashqai двигался по Сейфуллина в южном направлении.

авария

Фото: Zakon.kz

На встречу ему двигался автомобиль Lada Granta (такси).

авария

Фото: Zakon.kz

Предполагается, что водитель Nissan хотел через двойную сплошную заехать во двор.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Такого маневра не ожидала женщина, которая управляла такси.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Nissan стал поворачивать либо разворачивался через двойную сплошную.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В этот момент произошел лобовой удар.

ДТП

Фото: Zakon.kz

От мощного удара Nissan развернуло в обратном направлении через полосу встречного движения.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Затем автомобиль врезается в бордюр.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадала женщина-таксист. Ее госпитализировали. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Также госпитализировали водителя Nissan.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Со слов очевидцев, от водителя Nissan исходил четкий запах алкоголя. Предполагается, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться дознавателю.

Читайте также

смерть человека
Пострадавшим в горах Алматы оказался профессиональный лыжник
сход селя
Снежная лавина сошла в горах Алматы
Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза
Снег, туман и сильный ветер: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 15 октября
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
задержание
Карагандинца задержали за призыв убивать русских в Казахстане
дождь в Алматы, октябрьская погода
Дождь на Покров: народные приметы на 14 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления