Пьяный водитель и женщина-таксист столкнулись в жутком ДТП в Алматы
По предварительным данным, Nissan Qashqai двигался по Сейфуллина в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
На встречу ему двигался автомобиль Lada Granta (такси).
Фото: Zakon.kz
Предполагается, что водитель Nissan хотел через двойную сплошную заехать во двор.
Фото: Zakon.kz
Такого маневра не ожидала женщина, которая управляла такси.
Фото: Zakon.kz
Nissan стал поворачивать либо разворачивался через двойную сплошную.
Фото: Zakon.kz
В этот момент произошел лобовой удар.
Фото: Zakon.kz
От мощного удара Nissan развернуло в обратном направлении через полосу встречного движения.
Фото: Zakon.kz
Затем автомобиль врезается в бордюр.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадала женщина-таксист. Ее госпитализировали. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Фото: Zakon.kz
Также госпитализировали водителя Nissan.
Фото: Zakon.kz
Со слов очевидцев, от водителя Nissan исходил четкий запах алкоголя. Предполагается, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Фото: Zakon.kz
Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться дознавателю.