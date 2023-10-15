Пьяный водитель и женщина-таксист столкнулись в жутком ДТП в Алматы

Лобовое столкновение Nissan Qashqai и Lada Granta произошло 15 октября на проспекте Сейфуллина не доезжая улицы Анны Никольской, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, Nissan Qashqai двигался по Сейфуллина в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

На встречу ему двигался автомобиль Lada Granta (такси).

Фото: Zakon.kz

Предполагается, что водитель Nissan хотел через двойную сплошную заехать во двор.

Фото: Zakon.kz

Такого маневра не ожидала женщина, которая управляла такси.

Фото: Zakon.kz

Nissan стал поворачивать либо разворачивался через двойную сплошную.

Фото: Zakon.kz

В этот момент произошел лобовой удар.

Фото: Zakon.kz

От мощного удара Nissan развернуло в обратном направлении через полосу встречного движения.

Фото: Zakon.kz

Затем автомобиль врезается в бордюр.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадала женщина-таксист. Ее госпитализировали. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Фото: Zakon.kz

Также госпитализировали водителя Nissan.

Фото: Zakon.kz

Со слов очевидцев, от водителя Nissan исходил четкий запах алкоголя. Предполагается, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Фото: Zakon.kz

Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться дознавателю.