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Происшествия

Машину изуродовало в результате ночного ДТП на автобусной полосе в Алматы

разбитая после ДТП машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 10:44 Фото: Zakon.kz
В ночь на 16 июля 2026 года в Алматы на проспекте Суюнбая, не доезжая улицы Кожедуба, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобилей Toyota Caldina и Lada Granta, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель Toyota, он двигался по Суюнбая в северном направлении и собирался свернуть направо на парковку. На Суюнбая есть автобусная полоса, и, подъезжая к разделительной полосе, чтобы свернуть, водитель посмотрел в зеркало заднего вида, убедился, что нет машин и продолжил движение.

разбитая после ДТП машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 10:44

Фото: Zakon.kz

И буквально через считанные секунды произошел удар. Поворачивающей Caldina в бок врезалась Lada Granta, которая двигалась по автобусной полосе.

разбитая после ДТП машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 10:44

Фото: Zakon.kz

От удара Toyota Caldina отбросило обратно в средний ряд, а Granta вылетела с дороги, проехала по тротуару, затем по газону и врезалась в дерево.

разбитая после ДТП машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 10:44

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали три человека в Lada Granta – водитель и двое пассажиров. Один из них несовершеннолетний. Он сидел сзади и от мощного столкновения с деревом вылетел в переднюю часть авто. Ребенка с переломами госпитализировали в детскую больницу. Водителя другого пассажира увезли в 4-ю горбольницу.

место ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 10:44

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП сотрудники дорожной полиции выясняли все обстоятельства ДТП.

разбитая после ДТП машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 10:44

Фото: Zakon.kz

Ночью 8 июля в Алматы произошло смертельное ДТП – погиб пассажир, которого переехали две машины.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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