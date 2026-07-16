Машину изуродовало в результате ночного ДТП на автобусной полосе в Алматы
Как рассказал водитель Toyota, он двигался по Суюнбая в северном направлении и собирался свернуть направо на парковку. На Суюнбая есть автобусная полоса, и, подъезжая к разделительной полосе, чтобы свернуть, водитель посмотрел в зеркало заднего вида, убедился, что нет машин и продолжил движение.
И буквально через считанные секунды произошел удар. Поворачивающей Caldina в бок врезалась Lada Granta, которая двигалась по автобусной полосе.
От удара Toyota Caldina отбросило обратно в средний ряд, а Granta вылетела с дороги, проехала по тротуару, затем по газону и врезалась в дерево.
В результате ДТП пострадали три человека в Lada Granta – водитель и двое пассажиров. Один из них несовершеннолетний. Он сидел сзади и от мощного столкновения с деревом вылетел в переднюю часть авто. Ребенка с переломами госпитализировали в детскую больницу. Водителя другого пассажира увезли в 4-ю горбольницу.
На месте ДТП сотрудники дорожной полиции выясняли все обстоятельства ДТП.
Ночью 8 июля в Алматы произошло смертельное ДТП – погиб пассажир, которого переехали две машины.