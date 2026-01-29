#Казахстан в сравнении
Происшествия

Смертельное лобовое столкновение грузовика и внедорожника произошло на трассе близ Жанаозена

ДТП, Жанаозен, Мангистау , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 19:42 Фото: lada.kz
На территории месторождения Узень в Каракиянском районе близ Жанаозена произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Информацию lada.kz подтвердили в департаменте полиции региона.

По данным правоохранительных органов, авария произошла 26 января около 19:00. Водитель внедорожника Mitsubishi L-200 не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем SHACMAN, который двигался навстречу.

В результате столкновения пассажир внедорожника скончался на месте происшествия. Водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где его госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на аналогичный срок.

Автомобиль водворен на специализированную стоянку. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Молодой парень погиб в Алматы от столкновения с деревом.

