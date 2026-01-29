Смертельное лобовое столкновение грузовика и внедорожника произошло на трассе близ Жанаозена
Информацию lada.kz подтвердили в департаменте полиции региона.
По данным правоохранительных органов, авария произошла 26 января около 19:00. Водитель внедорожника Mitsubishi L-200 не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем SHACMAN, который двигался навстречу.
В результате столкновения пассажир внедорожника скончался на месте происшествия. Водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где его госпитализировали.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на аналогичный срок.
Автомобиль водворен на специализированную стоянку. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
