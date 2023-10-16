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Специальная комиссия будет расследовать взрыв в общественной бане Зайсана

Специальная комиссия будет расследовать взрыв в общественной бане Зайсана Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Восточно-Казахстанской области создали специальную комиссию, которая займется расследованием причин взрыва котла в общественной бане, которая привела к гибели человека, сообщает Zakon.kz.

В областном управлении государственной инспекции труда отметили, что несчастный случай будут квалифицировать, как производственный. Об этом со ссылкой на ведомство пишет Altaynews.kz.

"В соответствии со статьей 188 Трудового кодекса РК будет создаваться специальная комиссия по расследованию в составе государственного инспектора труда, специалиста инспекции ЖКХ, представителей работодателя и работников", – отметили в управлении труда.

В ночь на 15 октября в общественной бане Зайсана произошел взрыв отопительного котла. На месте погиб владелец заведения, травмы получили два человека, которых госпитализировали в местную больницу.

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