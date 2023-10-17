Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в бане Зайсана
Фото: pixabay
При взрыве газового котла в общественной бане в Зайсане один человек погиб и два пострадали. О состоянии госпитализированных рассказали в управлении здравоохранения, сообщает Zakon.kz.
После госпитализации 14 октября, один из пострадавших выписался из больницы и находится на амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе облздрава, передает YK-news.
Еще один человек продолжает получать лечение в стационаре. Врачи диагностировали у пациента черепно-мозговую травму и незначительные ожоги шеи и головы, отметили в ведомстве.
Взрыв отопительного котла в бане города Зайсан случился 14 октября. В результате случившегося погиб владелец заведения, еще два человека получили травмы. Причины ЧП выясняют члены специальной комиссии, которую создали для расследования всех обстоятельств произошедшего.
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