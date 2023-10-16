Отара овец спровоцировала аварию на трассе Атырауской области

На трассе республиканского значения отара овец переходила проезжую часть в неположенном месте и спровоцировала аварию. Протокол составили на владельца животных, сообщает Zakon.kz.

Дорожное происшествие случилось 14 октября на трассе Актобе-Атырау-Астрахань на 325 км дороги, когда овцы пересекали проезжую часть. Водитель автомобиля Toyota Ipsum сбил во время движение 15 животных, передает AtyrauPress.

"Отметим, что при выезде из села Миялы водитель автомобиля Toyota Ipsum был предупрежден сотрудниками патрульной полиции Кызылкогинского районного отдела полиции о строгом соблюдении правил дорожного движения, однако водитель автомобиля, несмотря на сделанные замечания, совершил ДТП". Адилбек Шахметов, командир роты патрульной полиции при ДП Атырауской области

Полицейский сообщил, что протокол об административном правонарушении составили в отношении фермера, владельца овец. Ему грозит ответственность по статье 408 КоАП.

Ранее в Жетысуской области лошадь стала причиной аварии, в которой скончался 44-летний мужчина.