Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Отара овец спровоцировала аварию на трассе Атырауской области

Отара овец спровоцировала аварию на трассе Атырауской области Фото: pixabay
На трассе республиканского значения отара овец переходила проезжую часть в неположенном месте и спровоцировала аварию. Протокол составили на владельца животных, сообщает Zakon.kz.

Дорожное происшествие случилось 14 октября на трассе Актобе-Атырау-Астрахань на 325 км дороги, когда овцы пересекали проезжую часть. Водитель автомобиля Toyota Ipsum сбил во время движение 15 животных, передает AtyrauPress.

"Отметим, что при выезде из села Миялы водитель автомобиля Toyota Ipsum был предупрежден сотрудниками патрульной полиции Кызылкогинского районного отдела полиции о строгом соблюдении правил дорожного движения, однако водитель автомобиля, несмотря на сделанные замечания, совершил ДТП". Адилбек Шахметов, командир роты патрульной полиции при ДП Атырауской области

Полицейский сообщил, что протокол об административном правонарушении составили в отношении фермера, владельца овец. Ему грозит ответственность по статье 408 КоАП.

Ранее в Жетысуской области лошадь стала причиной аварии, в которой скончался 44-летний мужчина.

Читайте также

На год в тюрьму отправили сельчанина в ЗКО за вождение в пьяном виде
На год в тюрьму отправили сельчанина в ЗКО за вождение в пьяном виде
Специальная комиссия будет расследовать взрыв в общественной бане Зайсана
Специальная комиссия будет расследовать взрыв в общественной бане Зайсана
По три года тюрьмы грозит двум жителям ЗКО за незаконную ловлю раков
По три года тюрьмы грозит двум жителям ЗКО за незаконную ловлю раков
Мария Мельникова
Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза
Снег, туман и сильный ветер: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 15 октября
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
задержание
Карагандинца задержали за призыв убивать русских в Казахстане
дождь в Алматы, октябрьская погода
Дождь на Покров: народные приметы на 14 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления