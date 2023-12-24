Мужчина погиб в аварии на трассе в Атырауской области
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Авария произошла 22 декабря около 22:00 на трассе республиканского значения Астрахань – Актобе, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал "Мой город", на автодороге столкнулись Toyota Avalon и ВАЗ-2114.
"В результате аварии 35-летний водитель ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте. Ведется досудебное расследование".Пресс-служба ДП Атырауской области
Стражи порядка призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что 7 человек пострадали в массовой аварии в Алматы.
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