Мужчина погиб в аварии на трассе в Атырауской области

Авария произошла 22 декабря около 22:00 на трассе республиканского значения Астрахань – Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", на автодороге столкнулись Toyota Avalon и ВАЗ-2114.

"В результате аварии 35-летний водитель ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте. Ведется досудебное расследование". Пресс-служба ДП Атырауской области

Стражи порядка призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что 7 человек пострадали в массовой аварии в Алматы.