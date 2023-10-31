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Ради погашения кредита житель Туркестанской области пошел на мошенничество

Житель Туркестанской области обманул знакомого, чтобы закрыть кредит Фото: pixabay
Полиция Туркестанской области задержала местного жителя по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он обманул знакомого на 1,7 млн тенге, чтобы закрыть кредит, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, в полицию Арысского района обратился мужчина, который стал жертвой мошенничества. Он рассказал, что заплатил некоему знакомому 1,7 млн тенге за трудоустройство на железную дорогу, а в итоге остался и без денег, и без работы.

В полиции зарегистрировали факт мошенничества и принялись искать подозреваемого. Вскоре правоохранительные органы задержали предполагаемого мошенника.

Задержанный признался, что устраивать знакомого на работу на самом деле не собирался. Большую часть полученных денег он потратил на то, чтобы погасить кредит, а оставшуюся сумму – на личные нужды. Сейчас полиция проверяет, не причастен ли подозреваемый к другим подобным случаям.

Ранее заместитель главы МВД Игорь Лепеха сообщил, что в 2023 году 40 казахстанцев пытались добыть деньги, необходимые для погашения кредитов, преступным путем. В попытке достать средства они совершили разбойные нападения, грабежи и кражи. Еще 12 человек, которые не могли выплатить займы, покончили с собой.

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