В горах Алматы под лавину попал сноубордист

Сноубордист оказался под снежной лавиной на курорте "Шымбулак" в горах Алматы. К счастью, рядом находились люди, которые и пришли на помощь, сообщает Zakon.kz.

О произошедшем рассказал руководитель Службы спасателей лыжного патруля Виктор Борисович.

По его словам, всегда найдутся люди, которые нарушают правила катания, так называемые фрирайдеры.

Так, на выходных произошел инцидент за границами курорта, но вблизи трассы "Поле чудес".

"Человек попал под лавину. Хорошо, что рядом находились люди, которые смогли сообщить спасателям. Все закончилось хорошо. Мы его откопали. Жив, здоров", – рассказал Виктор Борисович.

Сам же райдер Денис Бабков позднее заявил, что у него теперь есть второй день рождения. По его словам, уже катается 15 лет. Также он рассказал, как все произошло.

"Случайно съехал с трассы. Меня внезапно накрыла лавина. Было так глупо... Ты даже где-то видишь, как люди ходят, а потом тебя накрывает, и ты не можешь двигаться и не можешь дышать. Так вот рядом происходит смерть и жизнь. Я потом плакал. Пожалуйста, всегда думайте". Денис Бабков

Как отмечают спасатели, лавина не дает второго шанса.

"Дорогие райдеры, фрирайд – это свобода, адреналин и красивые линии. Но это еще и огромная ответственность. Пожалуйста, не игнорируйте предупреждающие знаки и оценивайте лавинные риски перед выходом за пределы трасс. Берегите себя. Вас ждут дома". Обращение пресс-службы курорта "Шымбулак"

14 февраля 2026 года сообщалось, что в связи с лавинной опасностью в горах Алматы установлены блокпосты.