Рога обнаружили у полицейского в ЗКО
Фото: wikimedia/Navinder Singh
В хозяйственной постройке участкового инспектора полиции из поселка Казталовка Западно-Казахстанской области обнаружили сайгачьи рога, сообщает Zakon.kz.
По данным региональной полиции, это произошло 13 октября 2023 года.
"В п.Казталовка в ходе проведения обыска по месту жительства у участкового инспектора полиции ОП Казталовского района в хозпостройках были обнаружены и изъяты рога. Предположительно, "сайги": в количестве 13 штук. Назначена экспертиза".Пресс-служба ДП ЗКО
Также отмечено, что проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животных, их частями или дериватами).
"Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению".Пресс-служба ДП ЗКО
Примечательно, что 16 октября 2023 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, как будут регулировать популяцию реликтовой антилопы сайги, которая разрослась в Казахстане до угрожающих размеров.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript