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Законодательство РК

Рога обнаружили у полицейского в ЗКО

Рога обнаружили у полицейского в ЗКО Фото: wikimedia/Navinder Singh
В хозяйственной постройке участкового инспектора полиции из поселка Казталовка Западно-Казахстанской области обнаружили сайгачьи рога, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной полиции, это произошло 13 октября 2023 года.

"В п.Казталовка в ходе проведения обыска по месту жительства у участкового инспектора полиции ОП Казталовского района в хозпостройках были обнаружены и изъяты рога. Предположительно, "сайги": в количестве 13 штук. Назначена экспертиза".Пресс-служба ДП ЗКО

Также отмечено, что проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животных, их частями или дериватами).

"Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению".Пресс-служба ДП ЗКО

Примечательно, что 16 октября 2023 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, как будут регулировать популяцию реликтовой антилопы сайги, которая разрослась в Казахстане до угрожающих размеров.

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