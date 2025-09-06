#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
Происшествия

Двое полицейских погибли при ДТП в Северном Казахстане

полицейские, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 14:26 Фото: Instagram/sadenov_online
В Северо-Казахстанской области при исполнении служебных обязанностей в ДТП погибли двое участковых инспекторов полиции.

6 сентября 2025 года на автодороге "Чистополье – Шоптыколь" в Северо-Казахстанской области столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Toyota Camry. Оба водителя скончались на месте.

Как сообщили в ДП СКО, погибшие находились при исполнении служебных обязанностей и были трезвы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначены следственные действия.

Жертвами аварии стали участковые инспекторы — майор полиции Владимир Синицын и старший лейтенант полиции Даулетхан Казыхан.

Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что семьям сотрудников окажут необходимую помощь, а их имена останутся в памяти органов внутренних дел.

Похожая трагедия произошла в конце июня в области Жетысу, где два полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Автоледи врезалась в стену многоэтажки в Усть-Каменогорске
Происшествия
14:19, Сегодня
Автоледи врезалась в стену многоэтажки в Усть-Каменогорске
Угонщик устроил ДТП с тремя авто в Костанае
Происшествия
13:18, Сегодня
Угонщик устроил ДТП с тремя авто в Костанае
Проснулись звездами: певец и блогер спасли жильцов многоэтажки от пожара в Жамбылской области
Происшествия
12:32, Сегодня
Проснулись звездами: певец и блогер спасли жильцов многоэтажки от пожара в Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: