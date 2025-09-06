Двое полицейских погибли при ДТП в Северном Казахстане

В Северо-Казахстанской области при исполнении служебных обязанностей в ДТП погибли двое участковых инспекторов полиции.

6 сентября 2025 года на автодороге "Чистополье – Шоптыколь" в Северо-Казахстанской области столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Toyota Camry. Оба водителя скончались на месте.

Как сообщили в ДП СКО, погибшие находились при исполнении служебных обязанностей и были трезвы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначены следственные действия.

Жертвами аварии стали участковые инспекторы — майор полиции Владимир Синицын и старший лейтенант полиции Даулетхан Казыхан.

Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что семьям сотрудников окажут необходимую помощь, а их имена останутся в памяти органов внутренних дел.

Похожая трагедия произошла в конце июня в области Жетысу, где два полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей.