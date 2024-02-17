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Крупный пожар произошел в детском саду Семея

Крупный пожар произошел в детском саду Семея Фото: МЧС РК
В Семее горел детский сад, пожар смогли потушить, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в 17:37 на пульт 101 поступило сообщение о том, что по улице Павлова произошел пожар в детском саду.


"По прибытию было установлено, что открытым пламенем горит второй этаж детского сада. Пожар локализован в 18:05. Предварительная площадь и причина пожара устанавливаются", – говорится в сообщении.
Крупный пожар произошел в детском саду Семея

Фото: МЧС РК

Отмечается, что в тушении задействованы 37 человек личного состава и 9 единиц техники.

В 18:32 пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Алматы, загорелся склад на барахолке. Дым от пожара распространялся по городу, облако дыма было видно из разных частей города. На ликвидацию пожара были задействованы 104 человек личного состава ДЧС и 29 техники. Площадь пожара все еще не назвали.

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