В колонии Абайской области, где содержатся бывшие силовики, убили осужденного

Фото: zakon.kz

Убийство произошло 5 октября 2023 года. Конфликт произошел между двумя осужденными, один из которых от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

По результатам служебного расследования ряд сотрудников учреждения привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили в ДУИС.

"5 октября в учреждении уголовно-исполнительной системы №19 смешанной безопасности области Абай между двумя осужденными произошел конфликт, в результате которого один из осужденных от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК. По результатам служебного расследования ряд сотрудников учреждения привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". ДУИС по области Абай В ДУИС подтвердили, что в этой колонии содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, КНБ, Нацгвардии.

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