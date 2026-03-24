Осужденный погиб в колонии Атырау

В исправительном учреждении Атырау произошел конфликт между осужденными. Инцидент закончился гибелью одного из них, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, словесная перепалка между заключенными переросла в драку. В ходе потасовки один из осужденных, отбывающих наказание, погиб. Эту информацию опубликовало издание "Ак Жайык" 24 марта 2026 года.

"22 марта в исправительном учреждении Атырау в результате драки между осужденными один из них скончался", – подтвердили в ДП Атырауской области.

Полицейские добавили: по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, все обстоятельства произошедшего будут установлены.

Ранее в мужской колонии Атырау произошел пожар: один заключенный пострадал.