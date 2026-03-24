Осужденный погиб в колонии Атырау
Фото: Zakon.kz
В исправительном учреждении Атырау произошел конфликт между осужденными. Инцидент закончился гибелью одного из них, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, словесная перепалка между заключенными переросла в драку. В ходе потасовки один из осужденных, отбывающих наказание, погиб. Эту информацию опубликовало издание "Ак Жайык" 24 марта 2026 года.
"22 марта в исправительном учреждении Атырау в результате драки между осужденными один из них скончался", – подтвердили в ДП Атырауской области.
Полицейские добавили: по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, все обстоятельства произошедшего будут установлены.
Ранее в мужской колонии Атырау произошел пожар: один заключенный пострадал.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript