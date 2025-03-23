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Происшествия

Сильный пожар произошел в двухэтажном кафе на набережной Актау

пожар, Актау, кафе , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 21:42 Фото: pixabay
Пожар произошел вечером 23 марта в двухэтажном здании кафе "Айжан", расположенного в 9А микрорайоне города Актау на побережье Каспийского моря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.

По информации ведомства, возгорание возникло на втором этаже кафе примерно в 18:57. Площадь пожара составила около 300 кв. м при общей площади здания 600 кв. м. Пожар был локализован в 19:22.

"Пострадавших нет. В ходе тушения огня дополнительно были эвакуированы четыре газовых баллона объемом 50 литров. Всего в безопасную зону перемещены семь баллонов", – говорится в сообщении.

К тушению привлекались 18 сотрудников ДЧС и пять единиц техники, также на месте работали одна медицинская бригада и десять сотрудников полиции с пятью служебными автомобилями.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Сильный пожар разгорелся на горе близ частных домов в Алматы. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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