Двух болельщиков убили во время стрельбы в Брюсселе
На место происшествия прибыли экстренные службы. Ни один подозреваемый пока не арестован, пишет RTFB со ссылкой на заявление полиции.
На снимках, оказавшихся в социальных сетях, видно, как мужчина в флуоресцентной оранжевой куртке и белом шлеме с оружием в руке садится на скутер и покидает место преступления.
#Bruxelles : attentat revendiqué au nom de l'Etat islamique. Je reconnais l'accent tunisien. L'homme se réjouit d'avoir abattu 3 personnes d'origine suédoise. Match Belgique-Suède. pic.twitter.com/YTApCcZBPb— Djemila Benhabib (@djemilaben) October 16, 2023
Прокуратура Брюсселя подтвердила, что возможные преступники все еще находятся в розыске.
Как сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис, инцидент произошел перед футбольным матчем сборной Бельгии с Швецией в рамках отборочного цикла Евро‑2024. Две жертвы были одеты в футболки шведской сборной.
В Брюсселе в понедельник проходит футбольный матч сборных Бельгии и Швеции в рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2024 года.