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Двух болельщиков убили во время стрельбы в Брюсселе

Два человека погибли во время стрельбы в Брюсселе перед футбольным матчем Бельгия-Швеция. Фото: pixabay
Как минимум два человека погибли 16 октября в Брюсселе в результате стрельбы на улице в Брюсселе перед футбольным матчем Бельгия – Швеция, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Ни один подозреваемый пока не арестован, пишет RTFB со ссылкой на заявление полиции.

На снимках, оказавшихся в социальных сетях, видно, как мужчина в флуоресцентной оранжевой куртке и белом шлеме с оружием в руке садится на скутер и покидает место преступления.

Прокуратура Брюсселя подтвердила, что возможные преступники все еще находятся в розыске.

Как сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис, инцидент произошел перед футбольным матчем сборной Бельгии с Швецией в рамках отборочного цикла Евро‑2024. Две жертвы были одеты в футболки шведской сборной.

В Брюсселе в понедельник проходит футбольный матч сборных Бельгии и Швеции в рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2024 года. 

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