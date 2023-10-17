Убившего футбольных фанатов террориста в Брюсселе схватили почти через сутки

Террориста, устроившего стрельбу в центре Брюсселя и убившего двух футбольных фанатов из Швеции, нейтрализовала бельгийская полиция, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 17 октября, бельгийская полиция ранила в перестрелке мужчину, который ранее открыл огонь по людям в центре Брюсселя и убил двух футбольных болельщиков из Швеции. Согласно одним сообщениям, подозреваемый по имени Абдесалем Л. задержан, по другой информации – умер от полученных ранений.

"По всей видимости, подозреваемый был нейтрализован", – заявил мэр Брюсселя Филипп Клоз, уточнив, что не располагает сведениями о состоянии террориста.





Чтобы схватить подозреваемого, полицейским потребовалось несколько часов. Террорист открыл стрельбу по горожанам в понедельник около семи часов вечера по местному времени – из-за этого нападения прервали отборочный матч Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции. Погибли двое шведских болельщиков, еще один человек пострадал. Уровень террористической угрозы в столице Бельгии повысили до максимального. Террорист несколько часов свободно расхаживал по Брюсселю с оружием и записал видео, в котором провозгласил себя сторонником ИГИЛ (запрещенной в Казахстане экстремистской и террористической организации).

Ранее сообщалось, что террористы планировали взорвать телебашню в Алматы.