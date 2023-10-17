Воспитателя частного детского сада Алматы обвинили в рукоприкладстве

Мать одного из воспитанников частного детского сада Алматы заявила, что работница дошкольного учреждения била ребенка и проявляла другие виды жестокого обращения, сообщает Zakon.kz.

Мать ребенка, Айя Болысбекова, предоставила в полицию и администрацию детского сада записи с камеры наблюдения. Женщина отметила, что работница толкает ребенка. Кроме того, рассказала родительница, ребенок жаловался, что воспитатель его придушивала в туалете, и не раз, передает AlmatyTV.

"Когда мой супруг забирал ребенка из детсада, он застал ребенка опухшим, в слезах, со словами, что его снова придушила воспитатель в туалете", – сообщила женщина.

Она отметила, что ребенок отказывался ходить в садик, стал агрессивным в отношениях с близкими.

В частном дошкольном учреждении все обвинения в адрес работника отвергают. Однако после внутреннего расследования воспитателя уволили, сообщила директор детского сада Светлана Рыбакова.

После заявления в полицию от мамы малыша там начали проверку и назначили ряд экспертиз. После того, как будут готовы результаты исследований, полицейские примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Департамента полиции мегаполиса.

Подобный случай не так давно произошел в Туркестанской области. Воспитатель избил ребенка в частном детском саду Келесского района. Видео жестоких методов воспитания попали на камеры видеонаблюдения.