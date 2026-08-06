Камеры детского сада сняли то, после чего казахстанка пошла в полицию

В Атырау полицейские расследуют факт жестокого обращения с годовалым ребенком в частном детском саду "Асылым Kids". На подозрительные травмы обратила внимание мать пострадавшего малыша, передает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Атырауской области подтвердили начало официального разбирательства и сообщили, что по данному факту уже начато досудебное расследование.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. Все лица, причастные к данному правонарушению, доставлены в отдел полиции", – прокомментировали 6 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе областного ДП.

Между тем, как пишет издание "Ак Жайык", мать пострадавшего малыша заметила на его теле следы, которые, по ее мнению, могли оставить только сотрудники дошкольного учреждения.

"Записи с камер видеонаблюдения подтвердили ее опасения. Увиденное, утверждает женщина, заставило ее обратиться в полицию", – отмечается в публикации.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из сотрудников частного детского сада.

Ранее трехлетняя девочка стала свидетелем жестокого убийства матери в Атырау.