14-летняя школьница умерла от ножевого ранения в Акмолинской области

В селе Ынтымак Акмолинской области от ножевого ранения умерла школьница. Подозреваемого ищет полиция, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции области, школьница скончалась от полученных ранений после нападения с ножом.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого незамедлительно установлена. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его скорейшее задержание", – рассказали в полицейском департаменте.

Ход расследования находится на особом контроле руководства ДП Акмолинской области.

Ранее в уголовном суде Акмолинской области мужчину осудили за попытку убить бывшую жену.