#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
События

14-летняя школьница умерла от ножевого ранения в Акмолинской области

полиция, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 16:39 Фото: Zakon.kz
В селе Ынтымак Акмолинской области от ножевого ранения умерла школьница. Подозреваемого ищет полиция, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции области, школьница скончалась от полученных ранений после нападения с ножом.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого незамедлительно установлена. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его скорейшее задержание", – рассказали в полицейском департаменте.

Ход расследования находится на особом контроле руководства ДП Акмолинской области.

Ранее в уголовном суде Акмолинской области мужчину осудили за попытку убить бывшую жену.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Алматинской области девочке нанесли множество ножевых ранений
09:20, 17 октября 2023
В Алматинской области девочке нанесли множество ножевых ранений
Ножевое ранение получил полицейский в Уральске
19:31, 21 октября 2024
Ножевое ранение получил полицейский в Уральске
29-летнего мужчину с ножевыми ранениями доставили в больницу в Кокшетау
18:00, 06 мая 2023
29-летнего мужчину с ножевыми ранениями доставили в больницу в Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: