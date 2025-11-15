14-летняя школьница умерла от ножевого ранения в Акмолинской области
В селе Ынтымак Акмолинской области от ножевого ранения умерла школьница. Подозреваемого ищет полиция, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции области, школьница скончалась от полученных ранений после нападения с ножом.
"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого незамедлительно установлена. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его скорейшее задержание", – рассказали в полицейском департаменте.
Ход расследования находится на особом контроле руководства ДП Акмолинской области.
Ранее в уголовном суде Акмолинской области мужчину осудили за попытку убить бывшую жену.
