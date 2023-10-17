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18-летний юноша скончался после удара мячом во время тренировки в Петропавловске

18-летний юноша скончался после удара мячом во время тренировки в Петропавловске Фото: pixabay
Молодой человек получил удар мячом в живот и упал, ударившись головой, после чего впал в кому. Медикам не удалось спасти пострадавшего и он скончался в приемном покое больницы, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла накануне вечером, на стадионе Карасай во время футбольной тренировки. 18-летний юноша получил травму мячом в верхнюю часть живота, от чего упал на газон и ударился затылком, передает 7153kz.

Прибывшие за считанные минуты на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего "остановку сердца неуточненную, кому неуточненную и закрытую черепно-мозговую травму".

Молодого человека доставили в детскую многопрофильную больницу, где он скончался в приемном покое.

Мпесяцем ранее в Астане 10-летний мальчик умер после того, как во время игры на школьном поле для футбола его придавило упавшими воротами.

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