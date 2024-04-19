Крупный пожар произошел в магазине в Усть-Каменогорске

Магазин горел 19 апреля в Усть-Каменогорске. Площадь пожара составила 290 кв. м., сообщает Zakon.kz.

Как сообщил МЧС, пожар произошел по пр. Абая. Горела крыша торгового помещения.

"Пожарные подразделения, прибыв на место, развернули силы и средства. Пожар локализован в 22:23. Пожар ликвидирован в 22:43 на площади 290 кв. м." – говорится в сообщении.





Отмечается, что предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 16 апреля вечером в городе Атырау в 10-этажном жилом доме произошел пожар на первом этаже.