Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Крупный пожар произошел в магазине в Усть-Каменогорске

Крупный пожар произошел в магазине в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 23:55 Фото: МЧС РК
Магазин горел 19 апреля в Усть-Каменогорске. Площадь пожара составила 290 кв. м., сообщает Zakon.kz.

Как сообщил МЧС, пожар произошел по пр. Абая. Горела крыша торгового помещения.

"Пожарные подразделения, прибыв на место, развернули силы и средства. Пожар локализован в 22:23. Пожар ликвидирован в 22:43 на площади 290 кв. м." – говорится в сообщении.  


Отмечается, что предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 16 апреля вечером в городе Атырау в 10-этажном жилом доме произошел пожар на первом этаже. 

Читайте также

Жестокое обращение над ребенком в частном детсаду попало на видео в Шымкенте
Жестокое обращение над ребенком в частном детсаду попало на видео в Шымкенте
Волк напал на стаю овец в Туркестанской области: в трех селах обнаружили очаги бешенства
Волк напал на стаю овец в Туркестанской области: в трех селах обнаружили очаги бешенства
спасли из пожара женщину и ребенка в Алматы
Ребенка и его маму спасли из горящей квартиры в Алматы
Диана Абдуллаева
Усть-Каменогорск 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: