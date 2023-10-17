Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

МВД о суициде мальчика в Астане: Буллинга не было

Казахстан выпал из окна Фото: pixabay
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал падение 14-летнего подростка с 12 этажа в столице. По предварительной информации, фактов буллинга в отношении погибшего не было, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что серьезных конфликтов в школе у мальчика не было.

"Предварительно, факта буллинга нет, мальчика характеризуют положительно. Но это предварительная информация. Я опять же не могу забегать наперед, пока дело не закончено".Игорь Лепеха

Замглавы МВД добавил, что уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева внесла предложение установить ответственность за буллинг.

"Сейчас это обсуждается госорганами, находится на согласовании со всеми заинтересованными госорганами, как это будет, что это будет. Скорее всего это будет административная ответственность для начала. Понятно, что это в основном несовершеннолетние".Игорь Лепеха

20 сентября во дворе одного из многоэтажных домов Астаны обнаружено тело 14-летнего подростка. По предварительной информации, он выпал из окна дома. 

Читайте также

Казахстанцев подозревают в похищении узбекистанца
Казахстанцев подозревают в похищении узбекистанца
Житель Туркестанской области избил полицейского чайником
Житель Туркестанской области избил полицейского чайником
Казахстан МВД насилие
МВД: В два раза больше домашних тиранов арестовали за последние три месяца
Жадра Жулмухаметова
МВД РК Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Документ
Россиянина наказали за двойное гражданство в Казахстане
В Назарбаев Университете наказали студента, создавшего провокационный сайт
В Назарбаев Университете наказали студента, создавшего провокационный сайт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления