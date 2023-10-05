Как и кого собираются привлекать к ответственности за буллинг в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Сената 5 октября сообщил, что в Казахстане рассматривают предложение детского омбудсмена ввести ответственность за буллинг, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха сообщил, что только сейчас в законодательстве Казахстана появилось понятие "буллинг". Однако в Административном и Уголовном кодексах ответственности за буллинг нет.

"Уполномоченный по правам ребенка предложила ввести административную ответственность за буллинг. Она только внесла предложение. Еще нет этой статьи, вот сейчас проект закона будет обсуждаться, и там будет обсуждаться санкция – кого и как привлекать", – сообщил Игорь Лепеха.

По его словам, нужно будет также уточнить, что является буллингом и кто должен его пресекать: учителя, комиссии по делам несовершеннолетних или полиция.



"Это все надо уточнить. Пока не решено. Скорее всего, я думаю, если ребенок младше 16 лет, то ответственность будут нести родители. А за тяжкие преступления у нас есть отдельные статьи – убийства, тяжкие телесные повреждения. Все это работает. А вот то, что на грани, – еще последствий не наступило, и мы не можем привлечь за нанесение телесных повреждений. Но есть буллинг – травля. Условно, вот пять подростков собрались и обзывают жестоко, говорят: не приходи в школу. Вот это буллинг", – пояснил вице-министр.

5 октября Игорь Лепеха рассказал, рассмотрит ли МВД предложение депутата Мажилиса Жаркынбека Амантая штрафовать жертв домашнего насилия, если они "провоцировали" агрессоров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Республиканском съезде педагогов 5 октября, также привлек внимание к проблеме буллинга и признался, что у него болит душа за пострадавших от травли детей.