Житель Туркестанской области избил сестру и попал под суд
Фото: Zakon.kz
Житель Туркестанской области в нетрезвом состоянии избил свою несовершеннолетнюю сестру и за это попал под суд, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Otyrar, на процессе в Отрарском районном суде выяснилось, что вечером 7 августа 2024 года нетрезвый мужчина поссорился со своей несовершеннолетней сестрой во дворе их дома в селе Шаульдер.
"В ходе конфликта он применил физическую силу, причинив ей легкий вред здоровью", – говорится в материалах дела.
Подсудимый этого не отрицал, но попросил суд о более мягком наказании. Впрочем, и пострадавшая сестренка, и ее законный представитель также ходатайствовали о смягчении наказания. Суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и отправил обидчика на общественные работы.
"Подсудимому назначено ограничение свободы сроком на один год, пробационный контроль на весь период наказания, 100 часов обязательных общественных работ", – пояснили в суде.
Ранее в Южном Казахстане мать обвинила родственников в многолетнем насилии над сыном.
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