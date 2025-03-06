#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
496.71
531.33
5.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
496.71
531.33
5.55
Происшествия

Житель Туркестанской области избил сестру и попал под суд

приговор вынесли жителю Туркестана за избиение сестры, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 18:33 Фото: Zakon.kz
Житель Туркестанской области в нетрезвом состоянии избил свою несовершеннолетнюю сестру и за это попал под суд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, на процессе в Отрарском районном суде выяснилось, что вечером 7 августа 2024 года нетрезвый мужчина поссорился со своей несовершеннолетней сестрой во дворе их дома в селе Шаульдер.

"В ходе конфликта он применил физическую силу, причинив ей легкий вред здоровью", – говорится в материалах дела.

Подсудимый этого не отрицал, но попросил суд о более мягком наказании. Впрочем, и пострадавшая сестренка, и ее законный представитель также ходатайствовали о смягчении наказания. Суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и отправил обидчика на общественные работы.

"Подсудимому назначено ограничение свободы сроком на один год, пробационный контроль на весь период наказания, 100 часов обязательных общественных работ", – пояснили в суде.

Ранее в Южном Казахстане мать обвинила родственников в многолетнем насилии над сыном.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Магазин и кафе вспыхнули в Таразе
Происшествия
18:25, Сегодня
Магазин и кафе вспыхнули в Таразе
Полиция раскрыла серию преступлений, совершенных девять лет назад
Происшествия
18:20, Сегодня
Полиция раскрыла серию преступлений, совершенных девять лет назад
В Астане рядом со школой насмерть сбили ребенка
Происшествия
13:05, Сегодня
В Астане рядом со школой насмерть сбили ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: