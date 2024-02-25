Крупный пожар на складах в Алматы: спасатели вынесли из огня молодого узбекистанца

Пожарные спасли 26-летнего гражданина Узбекистана из горящего склада в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Пожар в складских помещениях Алатауского района произошел накануне вечером, 24 февраля.

МЧС Казахстана сегодня, 25 февраля в своем Telegram-канале опубликовали видео с места ЧП. На кадрах видно, как спасатели эвакуировали 26-летнего гражданина Узбекистана из горящего склада.





"Сержант гражданской защиты Мухпул Ильяр своевременно провел сердечно-легочную реанимацию. После осмотра медицинской службы, спасенный был отпущен домой", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, новые подробности происшествия. С места пожара было вынесено два газовых баллона.

Ранее сообщалось, что 24 февраля в 19:43 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу в мкр. Теректи. Оказалось, что горит складское помещение ангарного типа. Пожар был ликвидирован в 21:20. Площадь пожара составила 180 кв. м.





