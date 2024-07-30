Сотрудников акимата Тараза обвинили в хищении более 100 млн тенге
Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой Жамбылской области начали досудебные расследования в отношении должностных лиц отдела финансов акимата города Тараз, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учета поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, подделывали официальные документы, незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения в виде коммерческой недвижимости и товаров народного потребления, конфискованных по приговорам судов.
Сумма ущерба от их действий превышает 100 млн тенге.
"В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения". Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу
Ранее стало известно, что АФМ расследует 111 фактов хищения бюджетных средств.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript