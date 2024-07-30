Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сотрудников акимата Тараза обвинили в хищении более 100 млн тенге

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 09:04 Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой Жамбылской области начали досудебные расследования в отношении должностных лиц отдела финансов акимата города Тараз, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учета поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, подделывали официальные документы, незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения в виде коммерческой недвижимости и товаров народного потребления, конфискованных по приговорам судов.

Сумма ущерба от их действий превышает 100 млн тенге.


"В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения". Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу

Ранее стало известно, что АФМ расследует 111 фактов хищения бюджетных средств.

Читайте также

В столице Казахстана 30 июля обещают неблагоприятные метеоусловия
В столице Казахстана 30 июля обещают неблагоприятные метеоусловия
Гигантскую злокачественную опухоль удали врачи у жительницы Жамбылской области
Гигантскую злокачественную опухоль удалили врачи у жительницы Жамбылской области
Казахстанские школьники завоевали два &quot;золота&quot; международной химической олимпиады
Казахстанские школьники завоевали два "золота" международной химической олимпиады
Константин Вноровский
АФМ РК Жамбылская область Тараз акимат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Казахстанский Юра Шатунов обратился к армии фанатов
"В стиле Шатунова": исполнитель хита про ландыши обратился к армии фанатов
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: