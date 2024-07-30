Сотрудников акимата Тараза обвинили в хищении более 100 млн тенге

Фото: Zakon.kz

Агентство по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой Жамбылской области начали досудебные расследования в отношении должностных лиц отдела финансов акимата города Тараз, сообщает Zakon.kz.

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