За роли в несуществующем сериале астанчанка заплатила 600 тысяч тенге

Полиция Астаны задержала по подозрению в мошенничестве жителя столицы, который за 600 тысяч тенге продал роли в сериале, который на самом деле не снимал, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного ДП 14 декабря, жительница Астаны обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой обмана. Она рассказала, что увидела в WhatsApp объявление о поиске актеров для съемок в сериале.

Женщина написала по указанному номеру и попросила "забронировать" роли в сериале для ее детей. В ответ автор объявления предложил ей заплатить за участие в съемках 600 тысяч тенге, что астанчанка и сделала. Следующие два месяца она ждала, когда же ее детей пригласят на съемочную площадку, но всякий раз сталкивалась с различными отговорками. В конце концов женщина догадалась, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали, им оказался 22-летний житель Астаны. Мужчина сознался в обмане. Полиция установила, что он причастен еще как минимум к трем случаям мошенничества в столице. Сейчас правоохранительные органы проверяют, не замешан ли задержанный в других подобных преступлениях. Идет досудебное расследование по ст. 190 УК РК.

Ранее полиция предупредила казахстанцев о предновогоднем мошенничестве.