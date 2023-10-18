Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Школьник из Карагандинской области "заминировал" Дом культуры ради шутки

Школьник из Карагандинской области "заминировал" ради шутки Дом культуры Фото: pixabay
16-летний хулиган сообщил по телефону экстренной службы о заложенной в здании бомбе. После задержания подросток рассказал, что сделал это ради шутки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ДП Карагандинской области, 17 октября полицейские города Сарань получили сообщение о том, что здание Дома культуры "заминировано". 

На место срочно направились более десятка полицейских и кинологов. Здание Дома культуры было обследовано, как и ожидалось, информация не подтвердилась.

А вот юношу задержали по "горячим" следам. Он объяснил, что сделал ложный звонок об акте терроризма ради шутки. 

В полиции сообщили, что подросток попал под уголовное преследование.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП области и отдела полиции города Сарань установили и задержали 16-летнего подростка. Он пояснил, что таким образом пошутил. Ведется досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".  ДП Карагандинской области

Полицейские предупреждают, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывают штрафом в размере до пяти тысяч МРП, то есть 14,5 миллионов тенге, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет. Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет.

Кроме того, виновники будут обязаны возместить ущерб, причиненный ложным сообщением. В случае, если ложный звонок сделал несовершеннолетний, то возмещение ущерба возлагается на родителей. 

Похожая история произошла также в Экибастузе: мужчина дважды "заминировал" акимат и отправился за решетку на три года. 

О том, какой ущерб лжетеррористы регулярно наносят государству и обществу, читайте здесь.

Читайте также

Автобус въехал в дом в Туркестане: есть пострадавшие
Автобус въехал в дом в Туркестане: есть пострадавшие
Жительница Тараза отдала аферисту полмиллиона тенге за трудоустройство в Чехии
Жительница Тараза заплатила аферисту полмиллиона тенге за трудоустройство в Чехии
Казахстанка погибла в ДТП в Турции
Казахстанка погибла в ДТП в Турции
Жанель Абдрахманова
Караганда Карагандинская область Сарань
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления