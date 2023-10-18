Школьник из Карагандинской области "заминировал" Дом культуры ради шутки

16-летний хулиган сообщил по телефону экстренной службы о заложенной в здании бомбе. После задержания подросток рассказал, что сделал это ради шутки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ДП Карагандинской области, 17 октября полицейские города Сарань получили сообщение о том, что здание Дома культуры "заминировано".

На место срочно направились более десятка полицейских и кинологов. Здание Дома культуры было обследовано, как и ожидалось, информация не подтвердилась.

А вот юношу задержали по "горячим" следам. Он объяснил, что сделал ложный звонок об акте терроризма ради шутки.

В полиции сообщили, что подросток попал под уголовное преследование.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП области и отдела полиции города Сарань установили и задержали 16-летнего подростка. Он пояснил, что таким образом пошутил. Ведется досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". ДП Карагандинской области

Полицейские предупреждают, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывают штрафом в размере до пяти тысяч МРП, то есть 14,5 миллионов тенге, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет. Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет.

Кроме того, виновники будут обязаны возместить ущерб, причиненный ложным сообщением. В случае, если ложный звонок сделал несовершеннолетний, то возмещение ущерба возлагается на родителей.

Похожая история произошла также в Экибастузе: мужчина дважды "заминировал" акимат и отправился за решетку на три года.

О том, какой ущерб лжетеррористы регулярно наносят государству и обществу, читайте здесь.