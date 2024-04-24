Несовершеннолетнего задержали за изнасилование в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области расследуют изнасилование несовершеннолетней сверстником, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона 24 апреля.
"Полицией проводится расследование по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Толебийском районе. Подозреваемый – несовершеннолетний местный житель, задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело", – сообщили в ведомстве.
Проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Дело находится на контроле у руководства ДП Туркестанской области.
19 апреля в Актюбинской области на 18 лет осудили мужчину, который сначала изнасиловал, а потом выбросил жертву из окна.
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