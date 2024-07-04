16-летнего парня подозревают в убийстве матери в ЗКО: дело передали в суд

Восемь месяцев длилось следствие по делу об убийстве женщины в Шынгырлауском районе. Преступление, в котором подозревают 16-летнего парня, произошло 18 октября, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", дело передали в суд только в июле.

"Его будет рассматривать судья Специализированного межрайонного уголовного суда Динара Гильманова. Так как на скамье подсудимых несовершеннолетний, слушания будут проходить в закрытом режиме. Подростку предъявлено обвинение по ст. 99 УК РК "Убийство", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дата главного судебного разбирательства еще не назначена.

Ранее сообщалось, что 16-летнего парня подозревают в убийстве матери в ЗКО. В сельском акимате заявили, что семья была вполне благополучной и на учете не состояла.