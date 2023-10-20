Изнасилование детей в Туркестанской области: адвокаты раскрыли новые подробности

Накануне казахстанцев шокировала новость об изнасиловании несовершеннолетних девочек в Туркестанской области. Адвокаты Айман Умарова и Ляззат Ракишева раскрыли новые подробности по данному делу, сообщает Zakon.kz.

19 октября 2023 года стало известно, что в Туркестанской области несколько детей пострадали от рук педофила. В областном департаменте полиции заявили, что "проводится досудебное расследование по заявлению двух местных жительниц по факту совершения противоправных действий в отношении их несовершеннолетних дочерей со стороны 33-летнего односельчанина". Полицейскими задержан житель Отырарского района, возбуждено уголовное дело по ст. 120 ч. 4 "Изнасилование" УК РК. По словам начальника ДП региона Мурата Кабденова, "мужчина дал признательные показания".

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По словам Айман Умаровой, ранее к ним поступила информация, что от рук предполагаемого педофила пострадали 3-7 детей.

"Теперь уже более 15 детей, которые подверглись сексуальному насилию: мальчик и 14 девочек. Говорят, что их еще больше. Все они живут рядом, не в самом Туркестане, в Туркестанской области. Якобы человек, которого задержали, мы боимся, что он уйдет от ответственности по причине того, что некоторые родители не хотят писать (заявление. – Прим. ред.) Видимо, боятся, что дело закроют, узнают другие лица... Поэтому я им советую не укрывать эти преступления", – сказала она во время прямого эфира в Instagram 19 октября.

В связи с этим адвокат попросила Генерального прокуратура РК Берика Асылова направить сотрудников ведомства для расследования этого дела, поскольку количество детей, по ее информации, уже более 15.

"Некоторые девочки ходили уже к гинекологу, и уже установили. Говорят, что факт имел место быть. Поэтому мы просим, чтобы проверили, во-первых, эту информацию. Во-вторых, взяли под контроль". Айман Умарова

Слова адвоката о более 15 пострадавших детях подтвердила ее коллега Ляззат Ракишева. Также она рассказала, кем работал предполагаемый насильник.

"Этот гражданин работает кочегаром в детском саду... Летом против этого человека было подано одно заявление о насилии, но было ли возбуждено дело, неизвестно. Многие родители проверяют детей у гинеколога, в больнице очень много родителей". Ляззат Ракишева

В свою очередь в областном департаменте полиции поспешили опровергнуть информацию о 15-ти пострадавших детях.

"Хотелось бы пояснить по поводу публикации о том, что количество детей, подвергшихся насилию со стороны мужчины, достигло 15 детей. В Департамент полиции Туркестанской области на 19 октября 2023 года... с заявлением обратились трое потерпевших. Никаких 15 фактов или 15 заявлений, либо 15 потерпевших нет!" Начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов

По его словам, полицейские продолжают проводить следственно-оперативные мероприятия для выявления других потерпевших.

"В связи с этим предупреждаю, что за распространение ложной информации предусмотрено привлечение к ответственности в соответствии со ст. 274 ("Распространение заведомо ложной информации". – Прим. ред.) УК РК". Мурат Кабденов

Начальник ДП Туркестанской области попросил "доверять и полагаться только на официальные источники".