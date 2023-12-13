Полиция Алматы о групповом изнасиловании девушки: Личность одного установлена

В общественном фонде "Не молчи" 12 декабря 2023 года рассказали об ужасающем происшествии: четверо мужчин изнасиловали девушку в Алматы. В полиции города заявили Zakon.kz о том, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

Согласно данным сообщения, это произошло с 16 на 17 ноября 2023 года.

"Девушка пошла в магазин с двоюродной сестрой и другом сестры. По дороге назад другу стало нехорошо, остановилась машина, и водитель предложил подвезти их. Когда сестра и друг вышли, водитель сказал, что они забыли вещи в машине. Девочка хотела забрать эти вещи, водитель затолкал ее и увез", – сказано в описании к публикации.

Тем временем в городской полиции прокомментировали произошедшее.

"Департамент полиции Алматы сообщает, что по данному факту Управлением полиции Жетысуского района расследуется уголовное дело по ст. 121 ч. 2 УК РК. Личность одного из подозреваемых установлена. Принимаются меры к задержанию других участников преступления". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Кроме того, проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза", – заключили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Алматы два капитана полиции изнасиловали 14-летнюю девочку-подростка. Позднее министр внутренних дел подтвердил этот факт. По его словам, в рамках уголовного дела они также взяты под арест.