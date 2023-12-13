Полиция Алматы о групповом изнасиловании девушки: Личность одного установлена
Согласно данным сообщения, это произошло с 16 на 17 ноября 2023 года.
"Девушка пошла в магазин с двоюродной сестрой и другом сестры. По дороге назад другу стало нехорошо, остановилась машина, и водитель предложил подвезти их. Когда сестра и друг вышли, водитель сказал, что они забыли вещи в машине. Девочка хотела забрать эти вещи, водитель затолкал ее и увез", – сказано в описании к публикации.
Тем временем в городской полиции прокомментировали произошедшее.
"Департамент полиции Алматы сообщает, что по данному факту Управлением полиции Жетысуского района расследуется уголовное дело по ст. 121 ч. 2 УК РК. Личность одного из подозреваемых установлена. Принимаются меры к задержанию других участников преступления".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Кроме того, проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела.
"Назначена судебно-медицинская экспертиза", – заключили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Алматы два капитана полиции изнасиловали 14-летнюю девочку-подростка. Позднее министр внутренних дел подтвердил этот факт. По его словам, в рамках уголовного дела они также взяты под арест.