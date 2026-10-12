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Происшествия

Тело пропавшего четырехлетнего ребенка нашли на стройке в Кокшетау

Тело пропавшего четырехлетнего ребенка нашли на стройке в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 22:14 Фото: Zakon.kz
На стройке в Кокшетау нашли мертвым пропавшего ребенка. Тело четырехлетнего малыша извлекли из ямы, заполненной ледяной водой, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, накануне днем четырехлетний Алан был с мамой на работе. Примерно в пять часов вечера ребенок куда-то исчез. Женщина обыскала в здании каждый уголок, а потом вызвала подмогу. Приехавшие спасатели и волонтеры тоже надеялись, что малыш просто заигрался и уснул в каком-нибудь шкафу. Но камеры наблюдения показали: Алан вышел на улицу и отправился на соседнюю территорию, где шла стройка.

"На стройке большая часть территории забетонирована. Так как было уже темное время суток, на этом бетоне не было видно, что там находится яма под септик. Было похоже, что это просто лужа. Мы совместно с волонтерами несколько раз проходили эту лужу. Наш волонтер чуть сам туда не упал. Но даже не было той мысли, что ребенок туда может упасть". Волонтер Оксана Даронина

В трагический четверг у молодой женщины был первый рабочий день. Она устроилась на производство уборщицей, но планировала учиться на специалиста. Алана мать воспитывала одна. На работу взяла сына потому, что негде было его оставить. Известно, что на стройке, где погиб малыш, были открыты ворота. И не оказалось никого, кто смог бы протянуть ему руку помощи.

"В ходе разыскных мероприятий ребенок был обнаружен в открытом колодце. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не установлено. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются". Старший инспектор по особым поручениям отдела информационной политики ДП Акмолинской области Асем Абдрахманова

Волонтеры рассказывают, семью погибшего Алана знали хорошо и только с лучшей стороны. Матери-одиночке оказывали материальную помощь. Чтобы похоронить Алана, активисты сегодня утром объявили сбор средств. Нужную сумму неравнодушные горожане собрали за считанные часы.

Ранее сообщалось, что полиция расследует гибель 12-летнего мальчика в Мангистауской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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