Полицейские ищут подростка, разбившего стеклянную дверь на остановке в Актау
Фото: pixabay
Ночью подросток напал на стеклянную дверь на остановке общественного транспорта в Мунайлинском районе Актау, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "Лада", с разбегу парень разбил дверь ногой и убежал. Происходящее снимал на видео его напарник. Предполагается, что видео было снято два дня назад.
В Департаменте полиции региона сообщили, что стражи порядка устанавливают личность малолетнего вандала. Изучаются камеры видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, как в Астане борются с вандалами.
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