Полицейские ищут подростка, разбившего стеклянную дверь на остановке в Актау

Ночью подросток напал на стеклянную дверь на остановке общественного транспорта в Мунайлинском районе Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", с разбегу парень разбил дверь ногой и убежал. Происходящее снимал на видео его напарник. Предполагается, что видео было снято два дня назад.

В Департаменте полиции региона сообщили, что стражи порядка устанавливают личность малолетнего вандала. Изучаются камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, как в Астане борются с вандалами.