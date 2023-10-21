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Полицейские ищут подростка, разбившего стеклянную дверь на остановке в Актау

подросток разбил стеклянную дверь на остановке Фото: pixabay
Ночью подросток напал на стеклянную дверь на остановке общественного транспорта в Мунайлинском районе Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", с разбегу парень разбил дверь ногой и убежал. Происходящее снимал на видео его напарник. Предполагается, что видео было снято два дня назад.

В Департаменте полиции региона сообщили, что стражи порядка устанавливают личность малолетнего вандала. Изучаются камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, как в Астане борются с вандалами.

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