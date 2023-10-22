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Электрокабель горел с первого по девятый этаж в жилом доме в Усть-Каменогорске

тушение пожара Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В городе Усть-Каменогорске по улице Набережная Славского произошло загорание электрощита на 8-м этаже жилого дома, затем огонь перекинулся на электрокабель с 1 по 9 этаж, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Службы пожаротушения создали звенья газодымозащитной службы, с помощью специальных масок оперативно спасли 5 жителей. Еще 20 жителей покинули зону задымления самостоятельно, до приезда пожарных подразделений.

эвакуация при пожаре

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

"Загорание было ликвидировано огнеборцами на площади 27 кв. м. Всего в тушении было задействовано 25 человек личного состава и 8 единиц техники". Пресс-служба ДЧС ВКО
тушение пожара

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Предварительно причиной загорания стало несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

ДЧС ВКО напоминает причины возгораний электрощитовых:

  • Перегрузка электроустановок и проводки.
  • Короткое замыкание электросети.
  • Завышение значения переходного сопротивления на стыках электропроводки.

Для предотвращения пожаров необходимо соблюдать следующие правила:

  • пользоваться только исправным электрооборудованием;
  • не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку электросети;
  • не хранить в электрощитовых или около электрощитов горючие вещества и материалы.

Ранее сообщалось, что в Талгаре 21 октября 2023 года произошел пожар в частном доме. Несмотря на официальное опровержение ведомства относительно взрыва газового баллона, в Сети появилось видео, запечатлевшее момент взрыва.

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О взрыве в Талгаре сообщили очевидцы – ДЧС эту информацию опровергает
Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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