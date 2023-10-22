Электрокабель горел с первого по девятый этаж в жилом доме в Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В городе Усть-Каменогорске по улице Набережная Славского произошло загорание электрощита на 8-м этаже жилого дома, затем огонь перекинулся на электрокабель с 1 по 9 этаж, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Службы пожаротушения создали звенья газодымозащитной службы, с помощью специальных масок оперативно спасли 5 жителей. Еще 20 жителей покинули зону задымления самостоятельно, до приезда пожарных подразделений. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО "Загорание было ликвидировано огнеборцами на площади 27 кв. м. Всего в тушении было задействовано 25 человек личного состава и 8 единиц техники". Пресс-служба ДЧС ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО Предварительно причиной загорания стало несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. ДЧС ВКО напоминает причины возгораний электрощитовых: Перегрузка электроустановок и проводки.

Короткое замыкание электросети.

Завышение значения переходного сопротивления на стыках электропроводки. Для предотвращения пожаров необходимо соблюдать следующие правила: пользоваться только исправным электрооборудованием;

не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку электросети;

не хранить в электрощитовых или около электрощитов горючие вещества и материалы. Ранее сообщалось, что в Талгаре 21 октября 2023 года произошел пожар в частном доме. Несмотря на официальное опровержение ведомства относительно взрыва газового баллона, в Сети появилось видео, запечатлевшее момент взрыва. Читайте также Ружье в черной сумке нашли нацгвардейцы у пьяного жителя Павлодара ЧП в Талгаре: в ДЧС рассказали подробности произошедшего О взрыве в Талгаре сообщили очевидцы – ДЧС эту информацию опровергает

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