Электрокабель горел с первого по девятый этаж в жилом доме в Усть-Каменогорске
Прибыв на место происшествия, сотрудники Службы пожаротушения создали звенья газодымозащитной службы, с помощью специальных масок оперативно спасли 5 жителей. Еще 20 жителей покинули зону задымления самостоятельно, до приезда пожарных подразделений.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
"Загорание было ликвидировано огнеборцами на площади 27 кв. м. Всего в тушении было задействовано 25 человек личного состава и 8 единиц техники". Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Предварительно причиной загорания стало несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
ДЧС ВКО напоминает причины возгораний электрощитовых:
- Перегрузка электроустановок и проводки.
- Короткое замыкание электросети.
- Завышение значения переходного сопротивления на стыках электропроводки.
Для предотвращения пожаров необходимо соблюдать следующие правила:
- пользоваться только исправным электрооборудованием;
- не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку электросети;
- не хранить в электрощитовых или около электрощитов горючие вещества и материалы.
Ранее сообщалось, что в Талгаре 21 октября 2023 года произошел пожар в частном доме. Несмотря на официальное опровержение ведомства относительно взрыва газового баллона, в Сети появилось видео, запечатлевшее момент взрыва.