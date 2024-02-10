Пожарные тушат ресторан в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске по улице Казахстан произошло загорание кровли ресторана, сообщает Zakon.kz.

На момент прибытия спасателей в здании никого не было, эвакуация не понадобилась. Всего на тушение привлечено 5 пожарных автомобилей и 22 человека личного состава.





"ДЧС ВКО просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности. Своевременно устранять нарушения. Иметь на объекте исправную пожарную сигнализацию. Необходимое количество средств пожаротушения. Содержать свободными пути эвакуации. Не перегружать электросеть".





Предварительную площадь горения и причину пожара пока не выяснили – мешает сильное задымление, пожарным приходится работать в условиях плохой видимости. В ДЧС отметили, что крыша здания деревянная – это усложняет работу огнеборцев.

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Около 12:36 пожар локализовали на площади 150 квадратных метров. Всего на тушение было привлечено 32 человека личного состава и 8 единиц техники. На месте был создан штаб пожаротушения.

Ликвидировали возгорание в 12:44.

Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации вытяжной конструкции.

Ранее крупный пожар разгорелся в двухэтажном магазине в ВКО.