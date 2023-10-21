ЧП в Талгаре: в ДЧС рассказали подробности произошедшего

По данным ДЧС Алматинской области, в Талгаре 21 октября 2023 года произошел пожар в частном доме. Несмотря на официальное опровержение ведомства относительно взрыва газового баллона, в сети появилось видео, запечатлевшее момент взрыва, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцы рассказали подробности ЧП в Талгаре.

"21 октября в 19:06 огнеборцы ДЧС Алматинской области направились на очередной вызов в Талгар. По прибытии на место происшествия выяснилось, что по улице Амангельды в частном жилом доме произошло загорание хозяйственных построек, бани, сарая и навеса на общей площади 150 квадратных метров и от высокой температуры расплавился сайдинг соседней летней кухни на площади шести квадратных метров". ДЧС Алматинской области

Причина пожара устанавливается. Пожар локализован в 20:07 и ликвидирован в 20:38. В ведомстве опровергают информацию о взрыве.

"В тушении пожара задействованы 15 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Алматинской области. Факт взрыва газового баллона не зарегистрирован. Жертв и пострадавших нет", – добавили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Тем временем в Сети появилось видео, снятое очевидцами, на котором слышен хлопок, схожий со звуком взрыва.

"На месте происшествия были наши специалисты. Они уверяют, что взрыва не было", – добавили в ДЧС.



Пользователи Сети оставляют комментарии, в которых утверждают, что взрыв все-таки был.

Это было ужасно страшно, у нас на соседней улице так бабахнуло, окна затряслись. Мы там тоже были и видели, как пожарные приехали без воды, кое-как нашли воду, кое- как распутали шланги. Если не дай Бог еще раз такое повторится, они мало чем смогут помочь.

Капец, мы подпрыгнули, думали, война.

Этот взрыв был очень мощный, страшно было там еще прям выше забора газовая труба проходит, у первой пожарной вроде бы вода закончилась, и через 10 минут приехала вторая машина и потушили, но гарь стояла, до Рыскулова было видно, как горело.

Возле Народного банка живем, дом тряхнуло так, что думала землетрясение... бедные люди





На странице kris_p_talgar в Instagram было размещено видео, и в описании к нему говорится, что очевидцы запечатлели момент взрыва.

Ранее сообщалось, что жители Талгара услышали сильный взрыв. ЧП произошло на улице Партизанская. Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы.