ЧП в Талгаре: в ДЧС рассказали подробности произошедшего
Огнеборцы рассказали подробности ЧП в Талгаре.
"21 октября в 19:06 огнеборцы ДЧС Алматинской области направились на очередной вызов в Талгар. По прибытии на место происшествия выяснилось, что по улице Амангельды в частном жилом доме произошло загорание хозяйственных построек, бани, сарая и навеса на общей площади 150 квадратных метров и от высокой температуры расплавился сайдинг соседней летней кухни на площади шести квадратных метров". ДЧС Алматинской области
Причина пожара устанавливается. Пожар локализован в 20:07 и ликвидирован в 20:38. В ведомстве опровергают информацию о взрыве.
"В тушении пожара задействованы 15 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Алматинской области. Факт взрыва газового баллона не зарегистрирован. Жертв и пострадавших нет", – добавили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
Тем временем в Сети появилось видео, снятое очевидцами, на котором слышен хлопок, схожий со звуком взрыва.
"На месте происшествия были наши специалисты. Они уверяют, что взрыва не было", – добавили в ДЧС.
Пользователи Сети оставляют комментарии, в которых утверждают, что взрыв все-таки был.
- Это было ужасно страшно, у нас на соседней улице так бабахнуло, окна затряслись. Мы там тоже были и видели, как пожарные приехали без воды, кое-как нашли воду, кое- как распутали шланги. Если не дай Бог еще раз такое повторится, они мало чем смогут помочь.
- Капец, мы подпрыгнули, думали, война.
- Этот взрыв был очень мощный, страшно было там еще прям выше забора газовая труба проходит, у первой пожарной вроде бы вода закончилась, и через 10 минут приехала вторая машина и потушили, но гарь стояла, до Рыскулова было видно, как горело.
- Возле Народного банка живем, дом тряхнуло так, что думала землетрясение... бедные люди
На странице kris_p_talgar в Instagram было размещено видео, и в описании к нему говорится, что очевидцы запечатлели момент взрыва.
Ранее сообщалось, что жители Талгара услышали сильный взрыв. ЧП произошло на улице Партизанская. Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы.