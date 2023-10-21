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ЧП в Талгаре: в ДЧС рассказали подробности произошедшего

ЧП в Талгаре: в ДЧС рассказали подробности произошедшего Фото: скриншот
По данным ДЧС Алматинской области, в Талгаре 21 октября 2023 года произошел пожар в частном доме. Несмотря на официальное опровержение ведомства относительно взрыва газового баллона, в сети появилось видео, запечатлевшее момент взрыва, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцы рассказали подробности ЧП в Талгаре. 

"21 октября в 19:06 огнеборцы ДЧС Алматинской области направились на очередной вызов в Талгар. По прибытии на место происшествия выяснилось, что по улице Амангельды в частном жилом доме произошло загорание хозяйственных построек, бани, сарая и навеса на общей площади 150 квадратных метров и от высокой температуры расплавился сайдинг соседней летней кухни на площади шести квадратных метров". ДЧС Алматинской области 

Причина пожара устанавливается. Пожар локализован в 20:07 и ликвидирован в 20:38. В ведомстве опровергают информацию о взрыве.

"В тушении пожара задействованы 15 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Алматинской области. Факт взрыва газового баллона не зарегистрирован. Жертв и пострадавших нет", – добавили в пресс-службе ДЧС Алматинской области. 

Тем временем в Сети появилось видео, снятое очевидцами, на котором слышен хлопок, схожий со звуком взрыва.

"На месте происшествия были наши специалисты. Они уверяют, что взрыва не было", – добавили в ДЧС. 


Пользователи Сети оставляют комментарии, в которых утверждают, что взрыв все-таки был. 

  • Это было ужасно страшно, у нас на соседней улице так бабахнуло, окна затряслись. Мы там тоже были и видели, как пожарные приехали без воды, кое-как нашли воду, кое- как распутали шланги. Если не дай Бог еще раз такое повторится, они мало чем смогут помочь. 
  • Капец, мы подпрыгнули, думали, война. 
  • Этот взрыв был очень мощный, страшно было там еще прям выше забора газовая труба проходит, у первой пожарной вроде бы вода закончилась, и через 10 минут приехала вторая машина и потушили, но гарь стояла, до Рыскулова было видно, как горело. 
  • Возле Народного банка живем, дом тряхнуло так, что думала землетрясение... бедные люди


На странице kris_p_talgar в Instagram было размещено видео, и в описании к нему говорится, что очевидцы запечатлели момент взрыва. 

Ранее сообщалось, что жители Талгара услышали сильный взрыв. ЧП произошло на улице Партизанская.  Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы. 

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