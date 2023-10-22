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Ружье в черной сумке нашли нацгвардейцы у пьяного жителя Павлодара

дуло Фото: pxhere
Жители дома по улице Камзина в Павлодаре пожаловались на компанию, которая мешала им спать. Люди сообщили, что около подъезда выпивают мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, к дому прибыл войсковой наряд воинской части 5512. Они проверили документы у павлодарцев. Подозрение у нацгвардейцев вызвала черная сумка одного из отдыхающих. В итоге оказалось, что 36-летний мужчина носил с собой гладкоствольное ружье марки "Байкал".

Павлодарцев задержали и отправили в Северный отдел полиции.

Правоохранители выяснили, что одного из мужчин ранее привлекали к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что 50-летний житель Актюбинской области поругался с женой и выместил злость на случайном прохожем, выйдя на улицу с ружьем и выстрелив в него.

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Елена Беляева
Павлодар Павлодарская область
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