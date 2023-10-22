Пять человек пострадали во время пожара в кафе Уральска

Пожар произошел 21 октября около 22:00 в банкетном зале "Арбат" по улице Монкеулы поселка Зачаганск, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ДЧС ЗКО рассказала порталу "Мой город", что на кухне заведения горели техника и бензиновый генератор.

Площадь пожара составила 20 кв. м.

"В результате пожара пострадали 5 человек, они доставлены в больницу. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 22:46. На месте работали 49 пожарных и 15 единиц техники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Караганде 20 октября в дачном обществе "Геолог" по улице Лесная произошел крупный пожар.