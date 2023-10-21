Водитель пострадал во время крупного пожара в Караганде

Фото: pixabay

В Караганде 20 октября в 15:49 стало известно, что в дачном обществе "Геолог" по улице Лесная произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

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