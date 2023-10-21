Водитель пострадал во время крупного пожара в Караганде
Фото: pixabay
В Караганде 20 октября в 15:49 стало известно, что в дачном обществе "Геолог" по улице Лесная произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации ДЧС региона, при заправке подземного газгольдера произошло возгорание с последующим горением газозаправочной автомашины "Зил-130", газа в газгольдере, двух дачных домиков и деревьев на общей площади 200 кв. м.
"Также от теплового воздействия получили повреждения две легковые автомашины и теплица соседнего дома. В результате получил ожоги водитель газозаправочной автомашины, который после осмотра врачей в больнице был отпущен домой", – говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован в 17:00.
На месте работали силы ДЧС (49 человек личного состава и 12 единиц техники).
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в банном комплексе Экибастуза.
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