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Водитель пострадал во время крупного пожара в Караганде

пожар Фото: pixabay
В Караганде 20 октября в 15:49 стало известно, что в дачном обществе "Геолог" по улице Лесная произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ДЧС региона, при заправке подземного газгольдера произошло возгорание с последующим горением газозаправочной автомашины "Зил-130", газа в газгольдере, двух дачных домиков и деревьев на общей площади 200 кв. м.

"Также от теплового воздействия получили повреждения две легковые автомашины и теплица соседнего дома. В результате получил ожоги водитель газозаправочной автомашины, который после осмотра врачей в больнице был отпущен домой", – говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован в 17:00.


На месте работали силы ДЧС (49 человек личного состава и 12 единиц техники).

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в банном комплексе Экибастуза.

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Елена Беляева
Караганда Карагандинская область
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