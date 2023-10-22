Участковый перевернулся на служебном авто и скрылся с места ДТП в Актобе

Участковый инспектор отдела полиции Мартукского района Актюбинской области попал в аварию на служебной машине марки "Лада 21214", сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон", на объездной дороге Мартук – Байнассай инспектор нарушил правила, не справился с управлением, вылетел в кювет по ходу движения и перевернулся.

"Далее он оставил поврежденный автомобиль и скрылся с места ДТП. В итоге на правоохранителя завели административное дело за "нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства" и "оставление места ДТП, участником которого он являлся", – говорится в сообщении.

Отмечается, что участковый вину в правонарушении полностью признал. Суд наказал его за аварию с поврежденным автомобилем штрафом 69 тыс. тенге, а за то, что сбежал с места аварии – штрафом 172 500 тенге.

Ранее в Алматы другой участковый спас девочку от гибели.