Полицейский подстрелил друга в служебном авто
Фото: Zakon.kz
В Актобе сотрудник полиции случайно выстрелил в знакомого в служебной машине, сообщает Zakon.kz.
Согласно появившейся в соцсетях информации, инцидент произошел 25 марта. Около 00:30 младший сержант полиции, находясь в автомобиле ВАЗ 2115, неожиданно выстрелил из табельного оружия в сидящего рядом друга, который просто пришел поздороваться. Пострадавшего госпитализировали с ранением обеих ног.
В Департаменте полиции (ДП) Актюбинской области прокомментировали инцидент.
"По предварительным данным, сотрудник полиции, не соблюдая меры безопасности, произвел один непроизвольный выстрел из табельного оружия, в результате чего травму получил его знакомый. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", – сообщили в ДП.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 371 УК РК "Халатность".
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. Ход расследования находится на контроле ДП", – резюмировали в ведомстве.
А в Алматинской области врачам пришлось спасать жизнь жителю Каскелена, который во время чистки ружья прострелил себе нижнюю челюсть.
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