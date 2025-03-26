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Происшествия

Полицейский подстрелил друга в служебном авто

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 15:06 Фото: Zakon.kz
В Актобе сотрудник полиции случайно выстрелил в знакомого в служебной машине, сообщает Zakon.kz.

Согласно появившейся в соцсетях информации, инцидент произошел 25 марта. Около 00:30 младший сержант полиции, находясь в автомобиле ВАЗ 2115, неожиданно выстрелил из табельного оружия в сидящего рядом друга, который просто пришел поздороваться. Пострадавшего госпитализировали с ранением обеих ног.

В Департаменте полиции (ДП) Актюбинской области прокомментировали инцидент.

"По предварительным данным, сотрудник полиции, не соблюдая меры безопасности, произвел один непроизвольный выстрел из табельного оружия, в результате чего травму получил его знакомый. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", – сообщили в ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 371 УК РК "Халатность".


"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. Ход расследования находится на контроле ДП", – резюмировали в ведомстве.

А в Алматинской области врачам пришлось спасать жизнь жителю Каскелена, который во время чистки ружья прострелил себе нижнюю челюсть. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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