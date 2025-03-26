Полицейский подстрелил друга в служебном авто

В Актобе сотрудник полиции случайно выстрелил в знакомого в служебной машине, сообщает Zakon.kz.

Согласно появившейся в соцсетях информации, инцидент произошел 25 марта. Около 00:30 младший сержант полиции, находясь в автомобиле ВАЗ 2115, неожиданно выстрелил из табельного оружия в сидящего рядом друга, который просто пришел поздороваться. Пострадавшего госпитализировали с ранением обеих ног.

В Департаменте полиции (ДП) Актюбинской области прокомментировали инцидент.

"По предварительным данным, сотрудник полиции, не соблюдая меры безопасности, произвел один непроизвольный выстрел из табельного оружия, в результате чего травму получил его знакомый. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", – сообщили в ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 371 УК РК "Халатность".





"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. Ход расследования находится на контроле ДП", – резюмировали в ведомстве.

А в Алматинской области врачам пришлось спасать жизнь жителю Каскелена, который во время чистки ружья прострелил себе нижнюю челюсть.