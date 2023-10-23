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В Туркестане 5-летний ребенок погиб под колесами детсадовской машины

В Туркестане 5-летний ребенок погиб под колесами детсадовской машины Фото: Zakon.kz
Водитель детского сада насмерть сбил пятилетнего ребенка в Туркестане. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе полиции области, выясняются все обстоятельства происшествия.

Трагедия произошла вечером 20 октября 2023 года. В сообщении полиции сказано, что водитель Hyundai Starex, перевозивший воспитанников частного детского сада, высадил ребенка по дороге возле дома.

"В тот момент, когда малыш побежал перед автомашиной, не заметивший его водитель сбил ребенка. Малыш был доставлен в больницу, но скончался в реанимации". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также говорится, что на место ДТП выезжали начальник Управления полиции Туркестана и прокурор города, а также специальная следственно-оперативная группа.

В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК.

"Водитель арестован. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Выясняются все обстоятельства происшествия". Пресс-служба ДП Туркестанской области

22 октября 2023 года стало известно о трагедии в Актау. Там двое детей погибли после травли клопов.

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Анастасия Московчук
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